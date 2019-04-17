​Детский оздоровительный центр подал в суд на госструктуру

ООО Международный детский оздоровительный центр "Гюнеш" подал в суд на Бакинское территориальное управление №1 Службы государственного реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по вопросам имущества.

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1 Центр выдвинул требование о регистрации права собственности и пр.

Суд удовлетворил иск, государственная структура подала апелляционную жалобу.

Иск рассматривается в Бакинском апелляционном суде.