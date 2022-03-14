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Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию

Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию Оставшиеся в живых дети азербайджанской семьи, погибшей в результате ракетного обстрела дома в селе Чиркун Харьковской области Украины, были эвакуированы в Россию.
Происшествия
14 марта 2022 г. 15:24
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию

Оставшиеся в живых дети азербайджанской семьи, погибшей в результате ракетного обстрела дома в селе Чиркун Харьковской области Украины, были вывезены в Россию.

Рамин Махмудов, брат погибшего Эмина Махмудова, сообщил Report, что его племянники в настоящее время находятся в российском городе Орле.

"Благодаря помощи наших соотечественников, проживающих в России, удалось вывезти детей моего брата через границу. Я поддерживаю связь, с ними все хорошо. Прилагаю все усилия, чтобы вывезти детей в Азербайджан. Возможно, я сам поеду за ними в Россию. После возвращения на родину дети будут под моей опекой", - сказал Махмудов.

Напомним, что 5 марта гражданин Украины Махмудов Эмин Забит оглу, его жена Махмудова Людмила и теща погибли в результате попадания снаряда в их дом. Трое детей семьи остались в живых.

Отметим, что покойный Эмин Махмудов родом из села Болади Лянкяранского района.

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Версия на английском языке Kids of Azerbaijani family killed in Ukraine evacuated to Russia
Версия на азербайджанском языке Ukraynada həlak olan azərbaycanlı ailənin övladları Rusiyaya təxliyə olunub

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