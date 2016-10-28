Детали операции СГБ: Террорист хотел взорвать автобус Баку-Стамбул - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Выяснились детали антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики несколько дней назад.

Как сообщает Report, А.Гулиев по прозвищу "Омар" был обезврежен 26 октября в поселке Алят Гарадагского района города Баку.

Согласно информации, сотрудники СГБ выяснили, что подозреваемый в террористической деятельности 21-летний А.Гулиев находится в автобусе Баку-Стамбул, ехавшем по трассе Баку-Алят. Оперативники хотели высадить А.Гулиева с автобуса, в это время он попытался оказать сопротивление, грозясь взорвать ручную гранату. "Сотрудники СГБ, демонстрируя высокий профессионализм, в целях обеспечения безопасности лиц, находящихся в автобусе, и других транспортных средств на трассе Баку-Алят, обезвредили мужчину по имени "Омар", выстрелив в него", - подчеркивает источник в правоохранительных органах.

Напомним, что отдел по связям с общественностью СГБ распространил информацию о проведенной операции. Согласно информации, вместе с А.Гулиевым убит еще один террорист, один террорист задержан.

26-27 октября 2016 года в различных районах республики осуществлен комплекс оперативных мероприятий по задержанию А.Гулиева, Ф.Рустамова и А.Гюльмамедова, подозреваемых в участии в преступных объединениях, созданных в целях совершения преступлений и особо тяжких преступлений на почве религиозного экстремизма, в совершении подготовительных действий терроризма и разбоя с использованием огнестрельного оружия. В ходе операций А.Гулиев, пытающийся взорвать ручную гранату "Ф-1", а также Ф.Рустамов, открывший огонь из пистолета марки "Стечкин" по сотрудникам, исполняющим должностные обязанности, были убиты спецоперативной группой из служебного оружия.

По факту в Главном следственном отделе Государственной службы безопасности возбуждено уголовное дело по ст.ст. 218.2, 28,181.2.1, 28,214.2.1, 28,214.2.3 и 228.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.