 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Десятки человек погибли из-за циклона в Индии

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 человека погибли из-за циклона "Гайя" на юге Индии.

    Как сообщает Assosiated Press, непогода особенно затронула шесть районов штата Тамил-Наду, передает Report.  Скорость ветра там достигла 90 км/ч, передает Report. 

    Из зоны бедствия были эвакуированы около 82 тысяч жителей. На место происшествия также направлены два корабля и вертолет ВМФ Индии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi