Десятки человек погибли из-за циклона в Индии

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 человека погибли из-за циклона "Гайя" на юге Индии.

Как сообщает Assosiated Press, непогода особенно затронула шесть районов штата Тамил-Наду, передает Report. Скорость ветра там достигла 90 км/ч, передает Report.

Из зоны бедствия были эвакуированы около 82 тысяч жителей. На место происшествия также направлены два корабля и вертолет ВМФ Индии.