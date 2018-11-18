Десятки человек погибли из-за циклона в Индии

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Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 человека погибли из-за циклона "Гайя" на юге Индии.
Как сообщает Assosiated Press, непогода особенно затронула шесть районов штата Тамил-Наду, передает Report. Скорость ветра там достигла 90 км/ч, передает Report.
Из зоны бедствия были эвакуированы около 82 тысяч жителей. На место происшествия также направлены два корабля и вертолет ВМФ Индии.
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