Десять граждан Азербайджана будут депортированы из Казахстана

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Около 80 граждан Азербайджана осуждены за незаконную трудовую деятельность на территории Мангистауской области Казахстана, десять из них будут выдворены за пределы страны. Как сообщает Report cо ссылкой на "ИнАктау", об этом заявили в пресс-службе Каракиянского районного суда.

Граждане Азербайджана прибыли на территорию Казахстана, временно зарегистрировались в отделе внутренних дел и работали в селе Курык в ТОО "Энергомост LTD". Однако разрешения на трудоустройство с пометкой в миграционной карточке не имели, тем самым нарушив закон о миграции Казахстана.

По решению суда, на 69 лиц наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 56 725 тенге, оставшиеся десять человек арестованы на трое суток с последующим выдворением за пределы страны.