Депутат Вахид Ахмедов: Я расследую произошедшее в Губинском районном суде

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Я провел телефонную беседу с первым заместителем главы Исполнительной власти Губинского района в связи с применением силы в отношении 10-летней Нурай Байрамзаде в Губинском районом суде. В данным момент изучаю данный вопрос". Об этом Report заявил депутат Губинского Избирательного округа №52 Вахид Ахмедов.

Он также отметил, что поговорит в связи с этим с председателем Губинского районного суда.

Комментируя произошедшее, депутат заявил: "Даже если предположим, суд принял такое решение... Сейчас не знаю, верное ли оно или нет, не знаком с решением суда. Но мы видим, что ребенок не хочет уходить с отцом. И самое главное, была применена сила в отношении женщины и ребенка. Я осуждаю это, подобное нельзя оправдать".

Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором в Губинском районом суде исполнители решения суда с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у вырастившей ее тети и передали ее отцу.