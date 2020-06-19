Депутат предложил освободить от НДС научные и образовательные учреждения

В Азербайджане предложено освободить научные и образовательные учреждения от налога на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли на пленарном заседании парламента.
В Азербайджане предложено освободить научные и образовательные учреждения от налога на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли на пленарном заседании парламента.
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