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Депутат предложил освободить от НДС научные и образовательные учреждения

Депутат предложил освободить от НДС научные и образовательные учрежден

В Азербайджане предложено освободить научные и образовательные учреждения от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли на пленарном заседании парламента.

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