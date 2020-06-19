Депутат предложил освободить от НДС научные и образовательные учреждения

Депутат предложил освободить от НДС научные и образовательные учрежден

19 июня, 2020 12:46

https://report.az/storage/news/81e432b306c8a0e61b1af9dd1afbb668/fda91361-0423-46eb-b26d-c0329b6a5805_292.jpg В Азербайджане предложено освободить научные и образовательные учреждения от налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли на пленарном заседании парламента.

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