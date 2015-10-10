Департамент ГФСЗ подал в суд на предприятие Bakı Şərab-2

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Департамент по делам крупных страхователей Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) подал в суд на открытое акционерное общество Bakı Şərab-2 (ОАО).

Как сообщает Report, департамент ГСФЗ требует удержания долга ОАО. Сумма долга не разглашается.

Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что департамент по делам крупных страхователей Государственного фонда социальной защиты Азербайджана был создан в 2003 году.

ОАО Bakı Şərab-2 функционирует при ОАО Bakı Şərab-1.