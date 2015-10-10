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    Департамент ГФСЗ подал в суд на предприятие Bakı Şərab-2

    Департамент фонда требует удержания долга ОАО

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Департамент по делам крупных страхователей Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) подал в суд на открытое акционерное общество Bakı Şərab-2 (ОАО). 

    Как сообщает Report, департамент ГСФЗ  требует удержания долга ОАО. Сумма долга не разглашается.

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде. 

    Отметим, что департамент по делам крупных страхователей Государственного фонда социальной защиты Азербайджана был создан в 2003 году.

    ОАО Bakı Şərab-2 функционирует при ОАО Bakı Şərab-1.

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