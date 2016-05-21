Департамент ГФСЗ подал в суд на ООО Оздоровительный центр "Нафталан"

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Департамент по делам с юридическими лицами по городу Баку Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) подал в суд на ООО Оздоровительный центр "Нафталан".

Как сообщает Report, департамент ГФСЗ выдвинул требование об удержании долга .

1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ООО подало апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что указом президента Азербайджана от 18 марта 2016 года Государственный фонд социальной защиты добавлен в структуру министерства труда и социальной защиты населения.