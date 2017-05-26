DəmirBank и Grand Motors пошли на мировую в суде

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционному суде рассмотрена апелляционная жалоба ООО Grand Motors в отношении ОАО DəmirBank.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмиры Нагиевой было объявлено, что стороны подтвердили мировое соглашение.

Так, решение суда первой инстанции было отменено, производство дела прекращено.

Отметим, что ОАО DemirBank подало в суд на ООО Grand Motors. Банк, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2, выдвинул требование о взыскании долга. Суд частично удовлетворил исковые требования. Не согласившись с решением суда, ООО Grand Motors подало апелляционную жалобу.

Напомним, что основанный в 2005 году ООО Grand Motors на рынке Азербайджана осуществляет деятельность в строительном, сельскохозяйственном секторах, а также в сфере развлечений и отдыха. Компания осуществляет продажу и импорт грузовых автомобилей и тяжелой техники в Азербайджан.

Один из ведущих в Азербайджане банков - ОАО DemirBank был основан 6 октября 1989 года, действовал под названием "Azerdemiryolbank". Банк с 16 октября 2009 года осуществляет деятельность под названием DemirBank.