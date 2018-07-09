Дело водителя, сбившего насмерть уборщицу в Баку, направлено в суд

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу водителя автомобиля марки "КамАЗ" Заура Мусаева, сбившего в Баку уборщицу.

Как сообщает Report, уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительное заседание суда назначено на 12 июля.

Уголовное дело передано в производство судьи Энвера Сеидова.

Отметим, что происшествие было зарегистрировано 27 марта этого года в радиусе 18 часов в поселке Сабунчи Сабунчинского района. Автомобиль марки "КамАЗ" сбил переходившую дорогу жительницу столицы Джамилю Салахову, в результате женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудниками 12-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции по подозрению в совершении ДТП был задержан ранее судимый житель Баку Заур Мусаев.

В отношении него было выдвинуто обвинение по статье 263-1.3 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что фотографии погибшей Джамили Салаховой распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс.