Дело водителя "лондонского такси", сбившего насмерть пешехода, передано в суд

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Исрафила Гурбанова, насмерть сбившего пешехода в Баку.
Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Низаминский районный суд.
Уголовное дело передано в производство судьи Матанат Гаджиевой.
Подготовительное заседание суда назначено на 10 января.
Отметим, что ДТП произошло 14 ноября прошлого года около 23:00 на улице Насими Низаминского района Баку.
Житель Баку Исрафил Гурбанов за рулем "лондонского такси" сбил переходившего дорогу жителя столицы Хидаята Мамедова. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
İsmayıl NəsibliАвтор новости