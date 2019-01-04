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    Дело водителя "лондонского такси", сбившего насмерть пешехода, передано в суд

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Исрафила Гурбанова, насмерть сбившего пешехода в Баку. 

    Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Низаминский районный суд. 

    Уголовное дело передано в производство судьи Матанат Гаджиевой. 

    Подготовительное заседание суда назначено на 10 января.

    Отметим, что ДТП произошло 14 ноября прошлого года около 23:00 на улице Насими Низаминского района Баку.

    Житель Баку Исрафил Гурбанов за рулем "лондонского такси" сбил переходившего дорогу жителя столицы Хидаята Мамедова. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

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