Следствие по делу МСВТ: Гендиректор заранее объявлял компании победителями

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы показания Микаиля Бабаева, допрошенного в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия по делу МСВТ.

Как сообщает Report, он отметил, что в период с 2007 года по апрель 2015 года он работал в должности главного инженера телефонного узла Хазарского района, а с апреля 2015 года - главным инженером Сабунчинского телефонного узла.

Со слов свидетеля, эти организации оказывают населению услуги связи и интернета: "Для абонентов, проживающих на территории этих районов, проводятся телефонные линии и линии для интернета. Для выполнения вышеуказанных работ на территории организаций проводился запрос котировок. Однако в ходе этих процедур участвовали и побеждали, как правило, ООО Bakı Rabitə Tikinti Təmir, ООО Tikinti Təmir Təchizat Servis, ООО Rabitə Mülki Tikinti и ООО 3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti, принадлежащие гендиректору производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулле Гусейнову и его знакомому Байраму Велиеву".

М.Бабаев подчеркнул, что все запросы котировок носили формальный характер: "Эти предприятия, являющиеся победителями запроса котировок, были заранее объявлены Бейтуллой Гусейновым. Все ремонтно-строительные работы выполняли устанавливаемые им компании, указывались завышенные суммы, которые затем присваивались гендиректором объединения и его близкими".

Он отметил, что у директора ООО Bakı Rabitə Tikinti Təmir Б.Велиева были близкие отношения с Б.Гусейновым и он непосредственно участвовал в присвоении перечисленных денег.

Отметим, что Б.Гусейнов обвиняется по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК. Он обвиняется в присвоении 10 млн манатов.