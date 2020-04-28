​Дело обокравшего иностранного предпринимателя передано в суд

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Хафиза Аскерова, обвиняемого в ограблении иностранного предпринимателя в Баку.

Как передает Report, дело передано на рассмотрение в Сабаильский районный суд.

Дата подготовительного заседания по делу в производстве судьи Ульвии Шукюровой не объявлено.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на территории Сабаильского района столицы.

Иностранный предприниматель, гражданин Пакистана Али Вагар Басхерат 1975 г.р., содержащий на основе аренды хостел Park Tarqoviy в квартире №9, на улице Г.З.Тагиева 18, обратился в полицию с заявлением, что ночью в его хостел прибыли 4 незнакомца.

Во время беседы один из них попросил у Али Вагара Басхерата воды.

Предприниматель отошел на кухню за водой, а незнакомцы в это время забрали принадлежащий иностранцу портфель с 3 000 долларами и сбежали.

Али Вагар Басхерат схватил одного из них и пытался отвести в полицию, однако злоумышленник укусил его за руку и сбежал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, был установлен и задержан один из грабителей, житель Шемахинского района Аскеров Хафиз Хабиль оглу, 1993 г.р.

Ему инкриминируется статья 180.1 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) УК.