Уголовное дело объявленного в розыск главы ИВ передано в отдельное производство

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу бывшего главы ИВ Агджабединского района Мунсифа Сафарова и Рустама Байрамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был оглашен приговор.

Приговором суда Р.Байрамов осужден условно, он был освобожден в зале суда. Уголовное дело М.Сафарова, объявленного в розыск, передано в отдельное производство. Его уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для М.Сафарова 8 лет тюрьмы, замены избранной в его отношении меры пресечения на арест в зале суда. Кроме того, он потребовал и для Р.Байрамова лишения свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что указанные лица путем мошенничества присвоили дом Фараби Мансура и забрали из банка крупную сумму денег.

Указанные лица нанесли Ф.Мансуру ущерб на сумму 60 000 манатов. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

В отношении Р.Байрамова была избрана мера пресечения в виде ареста, а М.Сафарова - подписка о невыезде.

В 1992 году М.Сафаров занимал должность главы ИВ Агджабединского района.