Дело о взятке и вымогательстве генерала Шихалиева передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного следственного управления расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Мовлама Шихалиева и других должностных лиц передано в производство.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного следственного управления расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Мовлама Шихалиева и других должностных лиц передано в производство.

Как сообщает Report, дело будет рассматривать судья Бакинского военного суда Аслан Калбалыев.

Дата подготовительного заседания суда пока неизвестна.

По уголовному делу потерпевшими признаны 32 лица.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что М.Шихалиев в составе организованной группы получил денежные средства на общую сумму 14 млн 292 тыс. манатов в качестве взятки, путем угроз отобрал чужое имущество на сумму 5 млн 77 тыс. манатов, а также превышал полномочия и фальсифицировал доказательства.

Решением суда в отношении Шихалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с предъявлением обвинения по статьям 182.3.1 (вымогательство организованной группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 294.3 (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжких или особо тяжких преступлениях), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК АР.

Обвинительный акт по уголовному делу утвержден и направлен на рассмотрение в Бакинский военный суд.