Дело о мошенничестве на 1 млн манатов с упоминанием сына депутата Эльмиры Ахундовой передано на рассмотрение в суд

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова было объявлено о присоединении к защите потерпевшего Фармана Мамедова нового адвоката Агабабы Рзаева.

После представитель потерпевшего Заура Сафарова подал ходатайство. Он сообщил, что в период следствия его подзащитный сказал, что предал деньги брату и сестре Гюльшан и Мураду Мехтиевым: "Следствие было проведено неправильно".

Он попросил вернуть дело на предварительное следствие.

Ходатайство не было рассмотрено.

Предварительное заседание суда назначено на 14 июня.

Согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму около 1 млн манатов, обещав Эльвину Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и другим организовать бизнес.

Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын депутата Эльмиры Ахундовой Габиб Ахундов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил 100 тыс. манатов Г.Ахундова.

По информации СМИ, сын депутата Г.Ахундов и Э.Ибрагимов были друзьями.

После возбуждения уголовного дела Э.Ибрагимов сбежал из страны, позднее был арестован в России.

Несколько потерпевших по делу сообщают, что передавали деньги не Э.Ибрагимову, а Г.Ахундову.