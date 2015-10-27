Дело Nikoil Bank отозвано у судьи, взявшего кредит в данном банке

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде состоялось судебное заседание по иску Nikoil Bank против адвоката Акрама Гасанова и новостного сайта aznews.az.

Как сообщает Report, на заседании было объявлено постановление председателя суда Аляддина Джафарова. Выяснилось, что председатель суда удовлетворил протест адвоката Акрама Гасанова в отношении судьи Зафера Гулиева, то есть З.Гулиев отстранен от этого дела. Дело передано другому судье Сардару Мехралиева.

Судья Сардар Мехралиев назначил очередное судебное заседание на 13 ноября.

Отметим, что адвокат Акрам Гасанов выразил протест в отношении судьи Зафера Гулиева. Он отметил, что Зафер Гулиев в 2012 году взял в Nikoil Bank ипотечный кредит на сумму 50 000 манатов сроком на 25 лет и купил квартиру по адресу г.Баку, Гянджинский проспект, дом 73, кв. 47.

Напомним, что Акрам Гасанов 24 августа этого года опубликовал в Facebook статью под названием "В какой банк вложить деньги?", после чего Nikoil Bank выдвинул иск против адвоката и новостного сайта aznews.az, опубликовавшего статью, в размере 35 000 манатов.