Дело МСВТ: Трое обвиняемых лиц возместили нанесенный ущерб

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалиля Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО Aztelekom Октая Рустамова, обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева адвокат обвиняемого Э.Мамедова предъявил в суд письмо, направленное из министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Он отметил, что обвиняемые С.Гумбетов, Э.Мамедов и Н.Мамедов полностью возместили нанесенный министерству ущерб: "В связи с этим из министерства было направлено письмо, в котором отмечается, что против них нет никакого гражданского иска".

Судья отметил, что на данный момент представитель гражданского истца на процессе не участвует: "Я смотрю, что в суммах есть разница. На следующем процессе пусть придет представитель министерства и внесет ясность в вопрос".

Затем судья представил поступившие в суд письма и огласил переданные адвокатами на предыдущих процессах ходатайства.

На процессе адвокаты В.Зейналова Эльхан Сулейманов и Джейхун Юсифов попросили у суда время для полной подготовки защиты.

Дж.Юсифов сказал, что суть обвинения до сих пор им не полностью известна.

Возбудив ходатайство, адвокаты обвиняемых лиц потребовали проведения в министерстве финансов повторной экспертизы касательно нанесенного ущерба.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Выступив, обвиняемый Б.Гусейнов сказал, что его показания следствию были искажены, и в уголовном деле отмечается о присвоении им 10 млн манатов: "Цифры насколько раздуты, как будто министром был я".

На заседании судья предложил В.Зейналову дать повторные показания.

Бывший начальник аппарата же попросил у суда время, приведя в качестве причины высокое давление. Он сказал, что даст показания на очередном заседании: "В уголовном деле также написано, что Видади Зейналов с первого дня оказывал следствию помощь. Я говорю вам обо всех запутанных моментах".

Очередной судебный процесс назначен на 3 мая.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, были выявлены основания для подозрений в том, что руководитель Аппарата министерства В. Зейналов, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами отдельных подразделений, входящих в структуру министерства, обеспечив оформление на имя находящихся под их покровительством, записанных на близких им лиц компаний фальшивых документов о якобы выполнении работ и услуг, при том, что эти работы не были выполнены, выполнены не полностью, оборудование не было закуплено, а цены на используемое оборудование были раздуты в 4-5 раз, и другими способами, организовали обналичивание, присвоение и растрату денежных средств на сумму 73 млн 590 тыс. манатов, перечисленных на счета соответствующих предприятий в отдельных банках.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М. Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б. Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А. Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж. Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г. Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С. Гумбетов, а также Э. Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн манатов.

Согласно обвинительному акту, А. Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, Э. Мамедов - 7 млн 700 тыс. манатов, О. Рустамов - 250 тыс. манатов, С. Гумбетов - 32. тыс. 400 манатов, Г. Бейбалаев - 2 млн манатов, Дж. Джафаров - 1,5 млн манатов, Б. Велиев - 204 тыс. манатов, В. Зейналов - 8 млн манатов, Б. Гусейнов - 10 млн манатов, М. Мамедов - 4 млн 500 тыс. манатов и Н. Мамедов в присвоении 4 млн манатов. В. Зейналов, Б. Гусейнов, А. Мустафаев, Э. Мамедов, О. Рустамов, Н. Мамедов, С. Гумбетов, Г. Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж. Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б. Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Ф.Сеидова и главного бухгалтера объединения Р.Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.