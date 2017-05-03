Видади Зейналов дал показания на суде - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 15:09

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалиля Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО Aztelekom Октая Рустамова, обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева дал показания Видади Зейналов.

Он заявил, что не хочет давать показания: "Потому что из слов дававших показания видно, что я не совершал никакого преступления".

Бывший руководитель аппарата заявил, что выполнял поручения руководства: "Меня представили общественности как преступника. Поэтому я не хочу давать показания. Мне много что есть сказать, но я не хочу утомлять себя. Пусть виновник мучается угрызениями совести. Для наказания истинных виновников осталось очень мало. Я и другие арестованные ждем этого дня".

В период судебного разбирательства ходатайства моих адвокатов удовлетворены не были. Многочисленные ходатайства о приглашении и опросе сотрудников министерства финансов, экспертов были отклонены".

Он заявил, что не признает обвинений и не участвовал в ремонтно-строительных работах и покупке материалов: "Я не был ответственным лицом, ни под одним документом нет моей подписи. Правда, есть моя ошибка. Я выполнял данные мне поручения. Я делал это для государства. Пусть Аллах простит мне эту вину. Я хотел покрыть нанесенный ущерб, но мне не позволили".

В. Зейналов во время допроса обвинил заместителя нынешнего министра транспорта, связи и высоких технологий Ильтимаса Мамедова: "Бывший замминистра Ильтимас Мамедов больше виновен в этих делах. Он трижды на международных мероприятиях намеренно путем провокаций пытался добиться отстранениях от работы бывшего министра Али Аббасова. Почему желающий занять место Али Аббасова Ильтимас Мамедов не арестован? Как минимум он должен был прийти в суд и давать показания в качестве свидетеля. Потому что большинство денег досталось ему. Если бы я был виновен, не перевел бы на имя членов семьи, близких свое имущество. А сейчас мне не позволяют продать имущество и оплатить ущерб. У суда мы тоже просим создать условия, чтобы я продал свое имущество по установленной экспертами цене. Если на это не согласны, пусть скажут сейчас, мы не будем искать клиентов".

Бывший руководитель аппарата заявил, что проведенные министерствами финансов и налогов проверки были предвзятыми, а составленные акты необоснованными.

После В. Зейналов прервал показания, сославшись на ухудшение самочувствия: "У меня озноб. Это не дороже моего здоровья".

Очередное заседание суда назначено на 10 мая.

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Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалиля Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО Aztelekom Октая Рустамова, обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил представитель министерства Вугар Бабаев.

Он сообщил, что из обвиняемых Н. Мамедов, Э. Мамедов и С. Гумбатов оплатили нанесенный урон. В. Бабаев отметил, что не имеет к данным людям гражданских претензий.

Адвокат В. Зейналова Бейлер Мамишов задал представителю министерства вопрос. Он спросил, вычтена ли из указанных в обвинении 153 млн манатов выплаченная тремя людьми сумма.

С. Бабаев ответил, что в итоге решение примет суд.

Далее суд обратился к В. Зейналову для дачи свободных показаний. В это время его адвокат Эльхан Сулейманлы сообщил о наличии ходатайства. В ходатайстве было отмечено, что и в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре и в судебном разбирательстве имели место серьезные процессуальные нарушения правил: "В обвинении указывается, что были присвоены 153 млн манатов. Однако истец не говорит точно, какую защищает сумму. Во время следствия некоторые лица оплатили урон, но выплаченная сумма неизвестна".

Другое ходатайство защитника было связано со снятием показаний с экспертов, дополнительных свидетелей и специалистов. Он отметил, что экспертные мнения по материалам дела должны быть прослушаны и обсуждены в суде.

Защитники некоторых других обвиняемых опротестовали ходатайства адвоката В. Зейналова.

Адвокат М. Мамедова Шахин Рафиев отметил, что в материалах следствия есть информация о выплате обвиняемыми урона. По этой причине защитник посчитал необоснованной подачу запроса в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре и попросил не удовлетворять другие ходатайства в связи с их необоснованностью.

В связи с ходатайствами выступил В. Зейналов. Он попросил не удовлетворять первое ходатайство своего адвоката: "Нет необходимости направлять запрос в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. В материалах следствия черным по белому написано, какая сумма приписана каждому человеку. Мне не важно, кто и сколько выплатил".

В. Зейналов потребовал удовлетворения двух других ходатайств, снятие показаний с представителей министерства финансов, экспертов и обсуждения документов после их зачтения.

Ходатайства удовлетворены не были.

Суд дал В. Зейналову время до перерыва для дачи показаний.

Процесс продолжится после перерыва.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, были выявлены основания для подозрений в том, что руководитель Аппарата министерства В. Зейналов, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами отдельных подразделений, входящих в структуру министерства, обеспечив оформление на имя находящихся под их покровительством, записанных на близких им лиц компаний фальшивых документов о якобы выполнении работ и услуг, при том, что эти работы не были выполнены, выполнены не полностью, оборудование не было закуплено, а цены на используемое оборудование были раздуты в 4-5 раз, и другими способами, организовали обналичивание, присвоение и растрату денежных средств на сумму 73 млн 590 тыс. манатов, перечисленных на счета соответствующих предприятий в отдельных банках.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М. Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б. Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А. Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж. Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г. Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С. Гумбетов, а также Э. Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн манатов.

Согласно обвинительному акту, А. Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, Э. Мамедов - 7 млн 700 тыс. манатов, О. Рустамов - 250 тыс. манатов, С. Гумбетов - 32. тыс. 400 манатов, Г. Бейбалаев - 2 млн манатов, Дж. Джафаров - 1,5 млн манатов, Б. Велиев - 204 тыс. манатов, В. Зейналов - 8 млн манатов, Б. Гусейнов - 10 млн манатов, М. Мамедов - 4 млн 500 тыс. манатов и Н. Мамедов в присвоении 4 млн манатов. В. Зейналов, Б. Гусейнов, А. Мустафаев, Э. Мамедов, О. Рустамов, Н. Мамедов, С. Гумбетов, Г. Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж. Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б. Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Ф. Сеидова и главного бухгалтера объединения Р.Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.