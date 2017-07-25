Дело МСВТ: Обвиняемые выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ На заседании также выступил с речью Э.Мамедов. Как сообщает Report, он попросил оправдания.

Г.Бейбалаев также в своем выступлении потребовал вынесения в отношении него справедливого решения.

Суд удалился на совещание коллегии. Судебный приговор будет оглашен завтра.

*** 17:40

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными обязанностями экс-руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО Aztelekom М.Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО "AzİnTelekom" Джалила Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırm Сахраба Гумбатова, а также Эмина Мамедова, директора ООО "Бакинское строительство и ремонт связи" и "Сервис ремонта и снабжения" Байрама Велиева, начальника управления "Оптических установок" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО "Азтелеком" Октая Рустамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" выступил с последним словом.

В своем выступлении он отметил, что не виновен: "Специалисты министерства финансов ошиблись. Разве есть такая структура, которая работает себе в убыток? По их расчетам, мы работали в убыток. Надо пригласить в суд специалистов министерства, задать им вопрос. Прошла котировка. Пришли Намазалы и Эмин муаллим, они сказали, что она не выгодна. Однако следствие говорит, что есть преувеличение на 51 процентов. Выходит, что компания не получала прибыль. Нам из бюджета для осуществления этих работ выделено 7 миллионов манатов. Министерство финансов сначала оценило с коэффициентом 16. Затем с коэффициентом 17. Немного спустя, сказали мол, "забирайте с коэффициентом 21". Это обвинение, нужно было предъявлять министерству финансов. Написанное министерством финансов - неправда. Команда моих адвокатов попросила оправдания, но я не согласился. Это не значит, что я не хочу оправдания. Конечно, я получу оправдание". В ходе последней речи обвиняемый добавил: "Я верю в справедливость суда. Прошу вынести справедливое решение".

Затем с последним словом выступил Н.Мамедов. В своем выступлении он заявил, что не признает ни одно из предъявленных ему обвинений: "Я лично являюсь руководителем частной организации. Как связист говорю, что сохранил свое имя. Не ожидал от Али Аббасова очернения нашей профессии. Я хочу выразить свою глубокую признательность нынешнему руководству министерства связи. Спасибо им за то, что подняли статус профессии связиста, запятнанной Али Аббасовым".

В настоящее время судебный процесс продолжается

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, были выявлены основания для подозрений в том, что руководитель Аппарата министерства В.Зейналов, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами отдельных подразделений, входящих в структуру министерства, обеспечив оформление на имя находящихся под их покровительством, записанных на близких им лиц компаний фальшивых документов о якобы выполнении работ и услуг, при том, что эти работы не были выполнены, выполнены не полностью, оборудование не было закуплено, а цены на используемое оборудование были раздуты в 4-5 раз, и другими способами, организовали обналичивание, присвоение и растрату денежных средств на сумму 73 млн 590 тыс. манатов, перечисленных на счета соответствующих предприятий в отдельных банках.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б.Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А.Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж.Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г.Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С.Гумбетов, а также Э.Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн манатов.

Согласно обвинительному акту, А.Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, Э.Мамедов - 7 млн 700 тыс. манатов, О.Рустамов - 250 тыс. манатов, С.Гумбетов - 32 тыс. 400 манатов, Г.Бейбалаев - 2 млн манатов, Дж.Джафаров - 1,5 млн манатов, Б.Велиев - 204 тыс. манатов, В.Зейналов - 8 млн манатов, Б.Гусейнов - 10 млн манатов, М.Мамедов - 4 млн 500 тыс. манатов и Н.Мамедов в присвоении 4 млн манатов. В.Зейналов, Б.Гусейнов, А.Мустафаев, Э.Мамедов, О.Рустамов, Н.Мамедов, С.Гумбетов, Г.Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж.Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б. Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Ф.Сеидова и главного бухгалтера объединения Р.Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.