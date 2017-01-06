"Дело МНБ": Стала известна сумма денег, переданных генералу владельцем судоремонтной компании

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Бывший начальник главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Субахир Гурбанов вместе с Физули Алиевым, Зауром Мамедовым, Натигом Алыевым, Акифом Човдаровым, Акифом Алиевым, Теймуром Гулиевым, Фархадом Атаевым и другими взяли у соучредителя и председателя ООО Techmarine LTD Гасанова Арифа Гасан оглу 600 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в обвинительном акте указано, что случай произошел в январе 2015 года.

Согласно обвинительному акту, 19 января было совершено нападение на офис судоремонтной компании - ООО Techmarine LTD, расположенном на проспекте Нефтяников, 19 в Сабаильском районе города Баку. Нападавшие, не составляя протокол, провели незаконный обыск в компьютерах, финансовых документах, а также в квартире Гасана Гасанова, изъяли камеры видеонаблюдения. Помимо этого, они насильно привезли в здание МНБ Г.Гасанова, заместителя председателя ООО Сахраба Аллахвердиева, главбуха Аллахвердиеву Натаван, бухгалтера Бадалову Индиру, исполнителей Рзаева Ализамина, Алекберова Рамина, где незаконно удерживали их в течение 5 часов.

20, 22, 22 января 2015 года эти лица, а также исполнитель ООО Наджафов Эльшан были доставлены в министерство, где были допрошены относительно деятельности ООО. Бывшие сотрудники МНБ путем угроз потребовали у Г.Гасанова 600 тыс. манатов. Г.Гасанов, поверив их угрозам, учитывая из должность, полномочия и противозаконные действия, 23­ января 2015 года снял 200 тыс. манатов со своих депозитных счетов в центральном филиале ООО AGBank и карабахском филиале ООО "Международный банк Азербайджана", и вместе с 400 тыс. манатов, которые были у него, 400 тыс. манатов отдал Ф.Алиеву, а 200 тыс. - А.Алиеву.

Отметим, что эти лица в настоящее время обвиняются по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 178..3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой и с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой и в крупном размере), 182.3.1, 181.3.2 (вымогательство под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий уполномоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенные группой лиц, неоднократно, в крупном размере), 313 (должностной подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред) УК.

Обвинительный акт по делу был утвержден генпрокурором Азербайджанской Республики, осуществляющим процессуальное руководство, предварительного следствия, дело направлено в Бакинский военный суд. Дело передано в производство судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова. Заседание в Ясамальском районном суде назначено на 19 января.

Напомним, что в настоящее время в Сабунчинском районном суде под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова проводится судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.