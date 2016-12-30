"Дело МНБ": Предпринимателям угрожали в кафе, там были получены миллионы манатов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Выяснились новые интересные детали по уголовному делу бывшего начальника Центра мониторинга ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Теймура Гулиева, бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью, генерал-майора Субахира Гурбанова и начальника оперативно-технического управления, генерал-майора Натаван Мурветовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report,сотрудники бывшего МНБ часть незаконно приобретенных денег получили в кафе "Султан" неподалеку от административного здания ликвидированного МНБ. Предприниматели приглашались в кафе "Султан", где с ними проводились беседы о сумме денег, которые они должны были выплатить. В кафе "Султан" у различных лиц было получено сотни тысяч манатов и долларов, в целом миллионы манатов.

В обвинительном акте название кафе "Султан" упоминается 95 раз.

Отметим, что кафе функционирует до сегодняшнего дня.

Отметим, что по информации пресс-службы Генпрокуратуры, говорилось о привлечении 21 бывшего сотрудника МНБ в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении 19 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - подписки о невыезде. Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста. 57 человек признаны пострадавшими. Их права были нарушены в результате преступных действий сотрудников министерства национальной безопасности. Сумма нанесенного им ущерба составляет десятки миллионов манатов.

Эти лица в настоящее время обвиняются по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 178..3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой и с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой и в крупном размере), 182.3.1, 181.3.2 (вымогательство под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий уполномоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенные группой лиц, неоднократно, в крупном размере), 313 (должностной подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред) УК.

Обвинительный акт по делу был утвержден генпрокурором Азербайджанской Республики, осуществляющим процессуальное руководство, предварительного следствия, дело направлено в Бакинский военный суд.