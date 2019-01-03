Уголовное дело лиц, совершивших кражу в здании, построенном для журналистов, передано в суд

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Кянана Оруджева и его знакомого Анара Шахбазова, обвиняемых в краже велосипедов представителей медиа из здания, построенного для журналистов.

Как сообщает Report, собранные в их отношении материалы переданы на рассмотрение в Сабаильский районный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Анара Танрывердиева.

Подготовительное заседание суда назначено на 10 января.

Отметим, что 24 ноября прошлого года в 11 часов был украден принадлежащий Сулейману Исмаилбейли велосипед стоимостью 150 манатов, оставленный хозяином у входной двери квартиры №105 здания №22 в Сабаильском районе Баку (Йени Сальян Йолу). В тот же день в 22 часа в том же доме был украден оставленный проживающим в квартире №131 Мушвигом Алескерли у входной двери велосипед марки "Wolf" стоимостью 550 манатов.

При очередной попытке совершить кражу в указанном доме 26 ноября в час ночи злоумышленники были задержаны охранником здания Ибрагимом Ахмедовым, когда спускались по лестнице с украденным велосипедом марки "Lada Sport" стоимость 225 манатов, который принадлежал сыну проживающей в квартире №130 Расмийи Гараевой.

В ходе следствия было установлено, что кражи совершались жителем Физулинского района К.Оруджевым 1979 г.р. и его знакомым А.Шахбазовым. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что все трое потерпевших - журналисты. Все кражи были совершены на 12-м этаже здания. Расмийя Гараева является сотрудницей Азербайджанского государственного издательства ("Azərnəşr"), Мушвиг Алескерли - председателем Профсоюза журналистов, Сулейман Исмаилбейли - сотрудником газеты "Olaylar".