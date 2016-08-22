"Дело FETÖ": В отношении помощника Али Керимли выдвинуто новое обвинение

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В отношении помощника председателя ПНФА, финансового директора газеты "Азадлыг" Фаика Амирли выдвинуто новое обвинение.

Об этом Report сообщил его адвокат Агиль Лаиджев.

По его словам, в отношении Ф.Амирли выдвинуто обвинение по ст. 168 (посягательство на права граждан под предлогом совершения религиозных обрядов).

В настоящее время он задержан в качестве обвиняемого лица.

Ф.Амирли был задержан 20 августа. При задержании в его отношении выдвинули обвинение по ст. 283 (распространение расовой, национальной и религиозной вражды).

Было принято решение о задержании Ф.Амирли на 48 часов в качестве подозреваемого лица.

Отметим, что согласно ранее распространенной информации, в автомобиле помощника председателя ПНФА обнаружили книги, касающиеся лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.