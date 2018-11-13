Дело брата гаджи Ибрагима Нехрамли направлено в суд, в списке потерпевших 52 человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна дата суда по уголовному делу бизнесмена Сахиба Ибрагимова - брата бывшего председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и предпринимателя гаджи Ибрагима Нехрамли.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 21 ноября.

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Завершился этап ознакомления с материалами уголовного дела бизнесмена Сахиба Ибрагимова - брата бывшего председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и предпринимателя гаджи Ибрагима Нехрамли.

Как сообщает Report, предварительное следствие по уголовному делу завершилось, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Рамеллы Аллахвердиевой.

Дата судебного заседания станет известна в ближайшие дни.

По уголовному делу насчитывается 52 потерпевших, которым в целом нанесен ущерб в размере 2 млн. манатов.

По информации, С.Ибрагимов оплатил ущерб нанесенный потерпевшим.

Отметим, что С.Ибрагимов обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба;) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР. Решением суда в отношении С.Ибрагимова была избрана мера пресечения в виде ареста. Затем в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и он был выпущен на свободу.

Напомним, что ранее в прессе были распространены письма граждан с жалобами на обман со стороны строительной компании С.Ибрагимова. Так, граждане заявили, что несмотря на выплату денег компании на основе договора, квартиры они так и не получили.