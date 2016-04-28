Азербайджанский певец обвиняется в смертельном ДТП в России

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 24-летний гражданин Азербайджана певец Эльбрус Джанмирзоев обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, уголовное дело в отношении Э. Джанмирзоева было направлено в суд прокуратурой Краснодарского края России.

Авария произошла в конце декабря прошлого года на трассе под Армавиром. Певец управлял автомобилем Lexus, не имея водительских прав. В связи с отсутствием водительского стажа, не учитывая темное время суток, Джанмирзоев не рассчитал дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении грузового автомобиля "Скания" с полуприцепом и столкнулся с ним.

В результате ДТП погиб 34-летний продюсер певца Кямран Амиров.