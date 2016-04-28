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    Азербайджанский певец обвиняется в смертельном ДТП в России

    Дело в отношении 24-летнего гражданин Азербайджана Эльбруса Джанмирзоева передано в суд

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 24-летний гражданин Азербайджана певец Эльбрус Джанмирзоев обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, уголовное дело в отношении Э. Джанмирзоева было направлено в суд  прокуратурой Краснодарского края России. 

    Авария произошла в конце декабря прошлого года на трассе под Армавиром. Певец управлял автомобилем Lexus, не имея водительских прав. В связи с отсутствием водительского стажа, не учитывая темное время суток, Джанмирзоев не рассчитал дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении грузового автомобиля "Скания" с полуприцепом и столкнулся с ним.

    В результате ДТП погиб 34-летний продюсер певца Кямран Амиров.

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