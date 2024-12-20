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Дело армянских военных преступников передано в производство председателя Бакинского военного суда

Дело армянских военных преступников передано в производство председателя Бакинского военного суда 12:36
Происшествия
20 декабря 2024 г. 13:01
Дело армянских военных преступников передано в производство председателя Бакинского военного суда

Дело 15 армян, обвиняемых в военных преступлениях, передано в производство председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Об этом Report сообщил адвокат Адем Мамедов, признанный правопреемником одного из потерпевших по уголовному делу.

Он отметил, что его отец Магеррам Мамедов, погибший в Первой Карабахской войне, признан потерпевшим в результате деятельности армянских военных преступников: "Я буду участвовать в суде в качестве его правопреемника".

Напомним, что Магеррам Мамедов был убит армянскими военными преступниками 24 августа 1993 года.

Дата подготовительного заседания суда станет известна в ближайшие дни.

Отметим, что суд рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемых по 2548 эпизодам. В частности, в качестве обвиняемых по делу проходят Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давид Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Казарян.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генпрокурором 16 декабря 2024 года и направлен в Бакинский военный суд для дальнейшего рассмотрения.

В мае 2024 года решением генерального прокурора Азербайджана 1389 уголовных дел, расследуемых в различных следственных органах в период с 1987 по 2024 год, были объединены в одно производство. Следствие вела группа следователей Генпрокуратуры, Службы госбезопасности, МВД, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры.

Обвинения предъявлены по 24 статьям УК Азербайджана, включая планирование и ведение агрессивной войны, геноцид, истребление населения, рабство, депортацию, пытки, наемничество, терроризм, создание преступной организации и пр.

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Версия на азербайджанском языке Erməni hərbi cinayətkarların işi Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədrinin icraatına verilib

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