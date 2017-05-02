"Дели Самир" приговорен к 11-ти годам тюрьмы

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемого в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков Самира Асланова и Фикрета Эфендиева, обвиняемого в требовании путем угроз.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова был зачитан приговор.

По приговору суда, С.Асланов приговорен к 11-ти годам, а Ф.Эфендиев – к 10-ти годам тюремного заключения.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель потребовал приговорить С.Асланова к 13-ти годам, а Ф.Эфендиева – 11 годам 6 месяцам тюрьмы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сураханского РУП в марте 2015 года, были задержаны жители Баку Ф.Эфендиев и С.Асланов 1975 г.р. У них изъяли 1 автомат и 10 г героина.

С.Асланов известен в криминальном мире как "Дели Самир" ("Безумный Самир").