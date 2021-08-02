Делегация МЧС Азербайджана отправилась в Турцию для координации работ по тушению пожаров

Сегодня утром в Турцию отправилась делегация высокопоставленных сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с заместителем министра генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым.

Сегодня утром в Турцию отправилась делегация высокопоставленных сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с заместителем министра генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Делегация направилась в Турцию с целью скоординированного управления силами МЧС.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в целях тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их масштабного распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана в настоящее время ведут борьбу с пожарами в соседней стране.