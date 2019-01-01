Дела еще 6 арестованных в связи с гянджинскими событиями направлены в суд на рассмотрение

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу 6 арестованных в связи с гянджинскими событиями.

Как сообщает Report, собранные материалы по уголовному делу в отношении обвиненных по нескольким статьям Эльмана Мамедова, Эльвина Назарова, Эльвина Аллахвердиева, Немата Гейдарли, Рената Мамедова и Вугара Худиева направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано на производство судьи Фаика Махмудова.

Дата подготовительного заседания суда пока не оглашена.

В уголовном деле признаны 17 потерпевших.

Отметим, что по официальной информации возбуждено уголовное дело и проводится расследование в связи с совершенным 3 июля этого года и заранее спланированным террористическим актом против главы исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, актом применения силы против двух сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности, и их убийства 10 июля этого года в Гяндже группой радикально настроенных лиц религиозной направленности, учинивших массовые беспорядки в поддержку этого террористического акта, и по ряду других фактов.

28 сентября генпрокурор Закир Гаралов заявил журналистам, что 77 человек были привлечены к уголовной ответственности, 11 человек объявлены в розыск.

Напомним, что уголовные дела группы лиц переданы на производство судьи Фаика Махмудова и судей Дадаша Иманова и Мухаммеда Багирова.