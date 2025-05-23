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Давид Манукян подтвердил в суде, что в оккупации территорий Азербайджана участвовали иностранные граждане

Давид Манукян подтвердил в суде, что в оккупации территорий Азербайджана участвовали иностранные граждане Давид Манукян подтвердил в суде, что в оккупации территорий Азербайджана участвовали лица из иностранных государств
Происшествия
23 мая 2025 г. 15:58
Давид Манукян подтвердил в суде, что в оккупации территорий Азербайджана участвовали иностранные граждане

На продолжающемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе были изучены видеоматериалы, разоблачающие участие лиц из иностранных государств в "Отдельном батальоне города Шуша", созданном по инициативе Армении в период оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, на видеокадрах указывается, что "Отдельный батальон города Шуша" был создан 5 ноября 1991 года более чем 210 дашнаками и добровольцами из разных стран - США, Канады, Сирии и Армении.

В материалах говорится, что из примерно 100 армян диаспоры, участвовавших в "боях за освобождение Карабаха", 65 человек были бойцами этого батальона.

Обвиняемый Давид Манукян подтвердил свое присутствие на данных видеокадрах, заявил, что участвовал в боевых операциях в Агдере и Кяльбаджаре в составе этого батальона.

В ответах на вопросы государственного обвинителя Д.Манукян утверждал, что в составе батальона не было наемников, но участвовали лица из зарубежных стран.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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Версия на английском языке Foreign nationals participated in occupation of Azerbaijani territories, defendant confirms in Baku court
Версия на азербайджанском языке David Manukyan məhkəmədə Azərbaycan ərazilərinin işğalında xarici ölkələrdən gələn şəxslərin iştirak etdiyini təsdiqləyib

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