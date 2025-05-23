Давид Манукян подтвердил в суде, что в оккупации территорий Азербайджана участвовали иностранные граждане

Давид Манукян подтвердил в суде, что в оккупации территорий Азербайджана участвовали лица из иностранных государств

На продолжающемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе были изучены видеоматериалы, разоблачающие участие лиц из иностранных государств в "Отдельном батальоне города Шуша", созданном по инициативе Армении в период оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, на видеокадрах указывается, что "Отдельный батальон города Шуша" был создан 5 ноября 1991 года более чем 210 дашнаками и добровольцами из разных стран - США, Канады, Сирии и Армении.

В материалах говорится, что из примерно 100 армян диаспоры, участвовавших в "боях за освобождение Карабаха", 65 человек были бойцами этого батальона.

Обвиняемый Давид Манукян подтвердил свое присутствие на данных видеокадрах, заявил, что участвовал в боевых операциях в Агдере и Кяльбаджаре в составе этого батальона.

В ответах на вопросы государственного обвинителя Д.Манукян утверждал, что в составе батальона не было наемников, но участвовали лица из зарубежных стран.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.