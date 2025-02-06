Давид Бабаян: Здесь на нас не оказывалось никакого давления

От своего имени хочу сказать, что здесь на нас не оказывалось никакого давления.

От своего имени хочу сказать, что здесь на нас не оказывалось никакого давления.

Как передает Report , об этом 6 февраля заявил обвиняемый в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа гражданин Армении Давид Бабаян в ходе судебного заседания в рамках слушаний по уголовным делам лиц армянского происхождения.

На судебном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева, обвиняемый попросил слово, его ходатайство было удовлетворено судом.

Бабаян заявил, что доволен условиями содержания и что ни на него, ни на других обвиняемых не оказывалось давление:

"От своего имени хочу сказать, что здесь на нас не оказывалось никакого давления. К нам относятся с уважением. Пусть те, кто мог бы быть на нашем месте, спросят себя, как бы они поступили. Мы не боимся говорить правду. Правда не знает границ. Здесь у нас очень хорошие условия содержания", - подчеркнул Давид Бабаян.