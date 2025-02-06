Давид Бабаян: Здесь на нас не оказывалось никакого давления

От своего имени хочу сказать, что здесь на нас не оказывалось никакого давления.
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На судебном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева, обвиняемый попросил слово, его ходатайство было удовлетворено судом.
Бабаян заявил, что доволен условиями содержания и что ни на него, ни на других обвиняемых не оказывалось давление:
"От своего имени хочу сказать, что здесь на нас не оказывалось никакого давления. К нам относятся с уважением. Пусть те, кто мог бы быть на нашем месте, спросят себя, как бы они поступили. Мы не боимся говорить правду. Правда не знает границ. Здесь у нас очень хорошие условия содержания", - подчеркнул Давид Бабаян.