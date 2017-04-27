Дашкесанская полиция обнаружила свыше 1 тонны мяса неизвестного происхождения

Дашкесан. 27 апреля. REPORT.AZ/ В результате расследований, проведенных сотрудниками полиции в Дашкесанском районе, было обнаружено свыше 1 тонны мяса неизвестного происхождения.

Как сообщили западному бюро Report в отделении полиции Дашкесанского района, при осмотре управляемого жителем Гянджи Нафиком Алиевым 1957 г.р. грузового автомобиля марки Hyundai, было обнаружено более 1 тонны мяса неизвестного происхождения.

Взятые сотрудниками Ветеринарного управления Дашкесанского района образцы направили в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

В своих показаниях, допрошенный полицией Н.Алиев заявил, что вез мясо на действующий в селе Гушчу мясокомбинат.

Факт расследуется отделением полиции Дашкесанского района.