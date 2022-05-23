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Дальнобойщики-иностранцы стали жертвами мошенника в Баку

Дальнобойщики-иностранцы стали жертвами мошенника в Баку В Баку задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении иностранных граждан.
Происшествия
23 мая 2022 г. 11:50
Дальнобойщики-иностранцы стали жертвами мошенника в Баку

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении иностранных граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, задержан ранее судимый Айдын Гамбаев.

Он обманул около 20 водителей большегрузов TIR (граждан различных иностранных государств), занимающихся международными грузоперевозками, и находящихся сейчас в Баку. Представившись бизнесменом, он пообещал отправить грузы посредством их транспортных средств, а также присвоил мошенническим путем их деньги.

Материалы, собранные в отношении задержанного, направлены в следственный отдел Ясамальского РУП.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda əcnəbi vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxsin görüntüləri yayılıb

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