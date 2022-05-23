Дальнобойщики-иностранцы стали жертвами мошенника в Баку

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении иностранных граждан.

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении иностранных граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, задержан ранее судимый Айдын Гамбаев.

Он обманул около 20 водителей большегрузов TIR (граждан различных иностранных государств), занимающихся международными грузоперевозками, и находящихся сейчас в Баку. Представившись бизнесменом, он пообещал отправить грузы посредством их транспортных средств, а также присвоил мошенническим путем их деньги.

Материалы, собранные в отношении задержанного, направлены в следственный отдел Ясамальского РУП.