Дали показания матери лиц, обвиняемых в воровстве из дома знаменитой спортсменки на крупную сумму

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу в отношении Ниджата Исрафилова и Наргиз Фараджевой, обвиняемых в похищении из дома спортсменки Фариды Азизовой крупной суммы денег.

По сообщению Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова, в качестве свидетельницы выступила Рена Фараджева. Она приходится матерью Н.Фараджевой.

По словам Р.Фараджевой, они дружили семьями с пострадавшей Ф.Азизовой: "Фарида уезжала за рубеж, оставив ключи моей дочери. Наргиз присматривала за ее кошкой. С Ниджатом моя дочь была знакома давно, о том, что между ними любовь, я узнала только после всех этих событий. Ниджат был у нас дома всего раз. После известных событий дочь призналась, что Ниджат взял из ее кармана ключи от квартиры Фариды. Мы попросили Ниджата вернуть украденные деньги. После я узнала, что его поймали в Турции. Поехала туда, разузнала у него о совершенной краже. Он признался, что Наргиз ничего не знала обо всем этом, он хотел увезти ее в Турцию и жениться на ней".

Затем выступила мать обвиняемого Н.Исрафилова – Нурлана Исрафилова: "Сын ослушался меня, прекрасно знал о нашем положении. Теперь пусть сам расплачивается с Фаридой ханум. После известных событий Ниджат прислал домой 2000 манат, попросив покрыть его долги. У него было много долгов. Я не хотела, чтоб он женился на Наргиз, всячески противилась этому".

Отметим, что очередной процесс по этому громкому делу состоится 29 августа.