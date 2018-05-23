Дагестанские таможенники изъяли у гражданина Азербайджана недекларированные ювелирные изделия

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Дагестанские таможенники накануне изъяли на госгранице у гражданина Азербайджана ювелирные изделия, которые он перевозил незаконно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе дагестанской таможни во вторник.

«Гражданин Азербайджана хотел незаконно завезти на территорию России недекларированные серьги, цепочки, браслеты, кольца, кулоны и др. изделия из металла белого и желтого цветов, общим весом 12,36 гр. Товар изъят и направлен на экспертизу», – сказал собеседник агентства.

По его словам, правонарушитель передвигался на автомобиле «Мерседес Бенц».