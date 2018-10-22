Cуд Загреба вынес приговор бывшему премьеру Хорватии за откат в 485 тысяч евро

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня окружной суд Загреба вынес приговор бывшему премьер-министру страны Иво Санадеру по громкому коррупционному делу, которое восходит к середине 1990-х годов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Сербия, суд признал политика, занимавшего пост премьер-министра в 2003–2009 годах, виновным в получении отката от австрийского Hypo Bank на общую сумму около €485 тыс. за лоббирование интересов банка в ходе переговоров хорватского правительства с международными кредиторами. Переговоры проходили в 1994–1995 годах, во время вооруженного конфликта на территории бывшей Югославии. В тот момент господин Санадер занимал пост заместителя министра иностранных дел Хорватии.

В соответствии с сегодняшним приговором Санадер должен отбыть в тюрьме два с половиной года, компенсировать в бюджет полученные €485 тыс. и судебные издержки.

Бывший хорватский премьер является фигурантом еще несколько коррупционных дел. По запросу властей Хорватии он был задержан в Австрии еще в декабре 2010 года, спустя год — экстрадирован в страну, после чего в его отношении начались судебные разбирательства.