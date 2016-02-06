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    ​Coca-Cola подала в суд на министерство налогов

    Бакинский административно-экономический суд №1 посчитал претензии необоснованными

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited подало в суд на Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов.

    Как сообщает Report, ООО выдвинуло требование об аннулировании решения департамента и возврате перечисленных в бюджет средств.

    Бакинский административно-экономический суд №1 посчитал претензии необоснованными.

    Не согласившись с решением, Coca-Cola подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

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