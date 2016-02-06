​Coca-Cola подала в суд на министерство налогов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited подало в суд на Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов.

Как сообщает Report, ООО выдвинуло требование об аннулировании решения департамента и возврате перечисленных в бюджет средств.

Бакинский административно-экономический суд №1 посчитал претензии необоснованными.

Не согласившись с решением, Coca-Cola подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.