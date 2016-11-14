Coca-Cola подала в суд на департамент министерства налогов Азербайджана

14 ноября, 2016 10:57

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью Coca-Сola Bottlers Limited подало в суд на Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана. Как сообщает Report, Coca-Cola выдвинула иск об аннулировании решений. Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением ООО Coca-Сola Bottlers Limited подало апелляционную жалобу. Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.