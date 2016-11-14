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    Coca-Cola подала в суд на департамент министерства налогов Азербайджана

    Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью Coca-Сola Bottlers Limited подало в суд на Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана.

    Как сообщает Report, Coca-Cola выдвинула иск об аннулировании решений. 

    Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением ООО Coca-Сola Bottlers Limited подало апелляционную жалобу. 

    Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

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