Coca-Cola подала в суд на департамент министерства налогов Азербайджана

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью Coca-Сola Bottlers Limited подало в суд на Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана.
Как сообщает Report, Coca-Cola выдвинула иск об аннулировании решений.
Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением ООО Coca-Сola Bottlers Limited подало апелляционную жалобу.
Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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