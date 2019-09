CNN опубликовало снимок предполагаемого стрелка в Техасе - ФОТО

Телекомпания CNN разместила в воскресенье снимки 36-летнего Сета Этора, устроившего стрельбу в районе города Одесса на западе штата Техас.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, телекомпания заявляет, что получила фото от своих источников в правоохранительных органах.

"Эти два снимка являются старыми. Запечатленный на них человек сейчас выглядит иначе", - заметил один из источников. Телекомпания информировала, что Этор в 2001 году попал в полицию в связи с незаконным проникновением в частную собственность и уклонением от задержания.

Multiple law enforcement officials identify West Texas shooter as 36-year-old Seth Ator. One source says this is a picture of him from 2001 booking, but he looked very differently before police killed him Saturday. See NA-65SU. pic.twitter.com/eI8qb6Jyjc