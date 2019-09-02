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CNN опубликовало снимок предполагаемого стрелка в Техасе - ФОТО

​CNN опубликовало снимок предполагаемого стрелка в Техасе

Телекомпания CNN разместила в воскресенье снимки 36-летнего Сета Этора, устроившего стрельбу в районе города Одесса на западе штата Техас.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, телекомпания заявляет, что получила фото от своих источников в правоохранительных органах.

"Эти два снимка являются старыми. Запечатленный на них человек сейчас выглядит иначе", - заметил один из источников. Телекомпания информировала, что Этор в 2001 году попал в полицию в связи с незаконным проникновением в частную собственность и уклонением от задержания.

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