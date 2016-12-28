CГБ обезвредила членов трех занимавшихся незаконным обменом валюты преступных группировок, задержаны свыше 10 человек

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ При расследовании в Службе госбезопасности уголовного дела на основе поступившей информации о случаях манипуляции в обороте валюты на территории страны и деятельности "черного рынка" и не считающегося с официальным курсом валюты альтернативного валютного рынка, были выявлены и пресечены незаконные действия 3-х организованных преступных групп, каждая из которых получила крупную прибыль, занимаясь незаконным предпринимательством и нелегальным обменом иностранной валюты в размере десятков миллионов долларов.

Об этом Report сообщили из отдела по общественным связям Службы госбезопасности.

27 декабря были задержаны и привлечены к уголовной ответственности подозреваемые в незаконной предпринимательской деятельности (без налогового учета и лицензии) граждане Азербайджана Н.Мустафаев, К.Юсубов, Э.Асланов, Ф.Алиев, А.Рзаев, С.Юсубов, Х.Юсубов, Э.Эльдаров, Т.Мирзалиев, Р.Асланлы и пр.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.