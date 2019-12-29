Cкончался Айдын Баширов

Cкончался бывший глава государственного каспийского пароходства Азербайджана Айдын Баширов.

Об этом Report сообщили близкие А. Баширова.

Он скончался в Турции после продолжительной болезни. Ожидается, что тело покойного будет доставлено в Баку сегодня вечером и завтра состоятся похороны.

Отметим, А. Баширов родился в 1947 году в поселке Гюздек Абшеронского района. Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 августа 1994 года он был назначен начальником Азербайджанского государственного каспийского пароходства. В 2013 году освобожден в этой должности.