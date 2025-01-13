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ЦИУТ: В прошлом году в Баку камерами видеонаблюдения зафиксировано 2 012 ДТП

ЦИУТ: В прошлом году в Баку камерами видеонаблюдения зафиксировано 2 012 ДТП В 2024 году камерами видеонаблюдения Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД зафиксировано 2 012 дорожно-транспортных происшествий.
Происшествия
13 января 2025 г. 14:45
ЦИУТ: В прошлом году в Баку камерами видеонаблюдения зафиксировано 2 012 ДТП

В 2024 году камерами видеонаблюдения Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД зафиксировано 2 012 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили Report в ЦИУТ, очень часто несоблюдение водителями правил дорожного движения приводит к ДТП и заторам на дорогах.

"В прошлом году из-за застрявших на дорогах 2 244 технически неисправных транспортных средств возникли препятствия для свободного движения других автомобилей. Также Центр интеллектуального управления транспортом 75 933 раза применил режим "зеленой волны" на 56 улицах и проспектах в целях обеспечения интенсивности движения", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоNİİM: Ötən il videomüşahidə kameralarının görünüş dairəsində 2012 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb

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