ЦИУТ: В прошлом году в Баку камерами видеонаблюдения зафиксировано 2 012 ДТП

В 2024 году камерами видеонаблюдения Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД зафиксировано 2 012 дорожно-транспортных происшествий.

В 2024 году камерами видеонаблюдения Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД зафиксировано 2 012 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили Report в ЦИУТ, очень часто несоблюдение водителями правил дорожного движения приводит к ДТП и заторам на дорогах.

"В прошлом году из-за застрявших на дорогах 2 244 технически неисправных транспортных средств возникли препятствия для свободного движения других автомобилей. Также Центр интеллектуального управления транспортом 75 933 раза применил режим "зеленой волны" на 56 улицах и проспектах в целях обеспечения интенсивности движения", - говорится в информации.