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ЦИУТ продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку

ЦИУТ продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку В прошлом году с помощью систем видеонаблюдения обнаружено 2 013 неисправных транспортных средств, которые застряли на дорогах из-за неисправности и создали заторы.
Происшествия
8 января 2024 г. 11:47
ЦИУТ продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку

В прошлом году с помощью систем видеонаблюдения обнаружено 2 013 неисправных транспортных средств, которые застряли на дорогах из-за неисправности и создали заторы.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Отмечается, что были приняты соответствующие меры для предотвращения заторов.

В настоящее время Центр продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку, а также обеспечения комфортного и безопасного передвижения участников дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Bakıda müşahidə kameraları 2 minə yaxın yol qəzasını qeydə alıb

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