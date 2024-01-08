ЦИУТ продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку

В прошлом году с помощью систем видеонаблюдения обнаружено 2 013 неисправных транспортных средств, которые застряли на дорогах из-за неисправности и создали заторы.

В прошлом году с помощью систем видеонаблюдения обнаружено 2 013 неисправных транспортных средств, которые застряли на дорогах из-за неисправности и создали заторы.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Отмечается, что были приняты соответствующие меры для предотвращения заторов.

В настоящее время Центр продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку, а также обеспечения комфортного и безопасного передвижения участников дорожного движения.