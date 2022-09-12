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ЦИУТ обратился к водителям в связи с началом нового учебного года

ЦИУТ обратился к водителям в связи с началом нового учебного года Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) министерства внутренних дел обратился к водителям в связи с началом нового учебного года.
Происшествия
12 сентября 2022 г. 12:03
ЦИУТ обратился к водителям в связи с началом нового учебного года

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) министерства внутренних дел обратился к водителям в связи с началом нового учебного года.

Представитель Центра Рауф Миргуламов сообщил Report, что в связи с началом 15 сентября нового учебного года парковка частных легковых автомобилей вблизи учебных заведений и нарушение правил остановки-стоянки создают препятствия для свободного передвижения других участников движения и приводят к заторам на дорогах:

"Водители должны соблюдать требования закона, чтобы вокруг школ не возникало искусственных заторов, пробок, дорожно-транспортных происшествий, а также чтобы передвигающиеся в направлении учебных заведений не задерживались. Не стоит забывать, что загруженность дорог также приводит к опозданию школьников, направляющихся на учебу на общественном транспорте. Поэтому важно не парковать автомобили на второй полосе дороги, соблюдать правила остановки-стоянки и парковки.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД поздравляет всех школьников и студентов с новым "Днем знаний" и призывает водителей быть примером для школьников, соблюдая правила дорожного движения", заявил он.

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