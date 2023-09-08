ЦИУТ обратился к водителям в связи с началом нового учебного года

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел обратился к водителям в связи с началом нового учебного года.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел обратился к водителям в связи с началом нового учебного года.

Как сообщает Report, в центре призвали водителей не нарушать правила остановки-стоянки, не парковать транспортные средства во втором ряду, и тем самым подавать правильный пример учащимся.

"Просим родителей, которые возят детей в школы на личных автомобилях, а также студентов-водителей, парковать свои транспортные средства на подземных и наземных парковках. Напоминаем, что нарушения правил остановки-стоянки около школ и вузов фиксируются при помощи камер видеонаблюдения, и нарушители будут привлечены к административной ответственности", - говорится в обращении.