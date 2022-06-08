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ЦИУТ обратился к столичным водителям в связи с "Формулой-1"

ЦИУТ обратился к столичным водителям в связи с "Формулой-1" Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям в связи с проходящими в Баку гонками "Формула-1".
Происшествия
8 июня 2022 г. 09:52
ЦИУТ обратился к столичным водителям в связи с Формулой-1

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям в связи с проходящими в Баку гонками "Формула-1".

В обращении, поступившем в Report из ЦИУТ, говорится:

"Центр интеллектуального управления транспортом предоставляет последнюю информацию о ситуации на дорогах во избежание высокой плотности транспортных средств. В то же время мы просим водителей с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям на дорогах столицы в связи с состязанием Гран-при Азербайджана "Формула-1", не направляться к центру города на личном транспорте, отдавать предпочтение общественному транспорту, серьезно соблюдать правила остановки и стоянки".

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