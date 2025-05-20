ЦИУТ назвал причины участившихся ДТП с мотоциклами

ЦИУТ назвал причины участившихся ДТП с мотоциклами

В МВД Азербайджана призвали водителей к предельной осторожности на фоне роста числа аварий с участием мотоциклов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при МВД.

В ведомстве напомнили, что минувшим вечером на перекрестке улиц Шафаята Мехтиева и Льва Ландау в Ясамальском районе мотоцикл сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Похожее ДТП зафиксировано также на проспекте Наримана Нариманова в Ясамальском районе.

"Превышение скорости водителями, игнорирование знаков пешеходного перехода и безответственность в конечном итоге приводят к наездам на пешеходов", - говорится в обращении.

МВД напомнило, что водители обязаны уступать дорогу пешеходам на переходах и несут ответственность за несоблюдение данного правила.